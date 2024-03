Aschersleben/MZ - Das Schreiben gehört für Caroline Vongries zum Leben wie das Salz in die Suppe. Womit wir schon beim Thema wären. Denn die Landesliteraturtage im vergangenen Jahr standen ganz im Zeichen des weißen Goldes. „Ich liebe dich wie das Salz“, so das Leitmotiv einer Schreibwerkstatt, die von der freien Autorin aus Aschersleben initiiert wurde. Die Ergebnisse sind demnächst in einem Buch nachzulesen, das der Salzlandkreis veröffentlicht. „Wir alle fanden es erstaunlich, wie viel das Thema hergibt“, erinnert sich die Werkstattleiterin.

In der vergangenen Woche nun startete eine neue Schreibwerkstatt für Erwachsene, die am Ringheiligtum Pömmelte angesiedelt ist. Wieder unter ihrer Leitung. Diesmal ist kein Thema vorgegeben, geplant ist unter anderem, verschiedene Orte im Landkreis zu erkunden. In den Osterferien, am 26. März, sind von 10 bis 13 Uhr auch Kinder herzlich willkommen.

Liebe zum kreativen Schreiben

„Kreatives Schreiben gehört tatsächlich zu meinen Lieblingsbeschäftigungen“, sagt die 60-Jährige, die davon überzeugt ist, „dass jeder Mensch etwas zu erzählen hat.“ Seit mehr als 20 Jahren lebt die Germanistin, die auch Politik und Theaterwissenschaften studierte, im Landkreis. Das Besondere am kreativen Schreiben aus ihrer Sicht: Es ist nicht ergebnisorientiert, die Texte entstehen ohne Druck „und werden daher schön. Wenngleich eine Schreibwerkstatt nicht die Mühe erspart, an den Texten zu feilen“, sagt sie.

Caroline Vongries stammt aus Westdeutschland, studierte in Köln und Freiburg (Breisgau) und schrieb 1989 ihre Masterarbeit über DDR-Literatur. Dass die wissenschaftliche Arbeit mit der Maueröffnung zusammenfiel, bezeichnet sie als Glücksfall. Neugierig sei sie gewesen, ganz bewusst habe sie sich für den Journalismus entschieden und ganz klein angefangen: als Volontärin bei den Potsdamer Neuesten Nachrichten.

Sie habe es nicht bereut, viel gelernt in dieser Zeit und sei von westdeutschen Kollegen gelegentlich für eine Ostdeutsche gehalten worden. Die Arbeit als festangestellte Redakteurin hat sie trotzdem an den Nagel gehängt und sich freier Projektarbeit gewidmet. Über eine ehrenamtliche Mitarbeit im Schloss Hohenerxleben, das vor dem Verfall gerettet werden soll, ist sie nach Sachsen-Anhalt gekommen. Sie arbeitete freiberuflich für regionale und überregionale Tageszeitungen, ist aktuell als Projektleiterin, als Dozentin und Wissenschaftlerin gut beschäftigt.

Frauengestalten sind ihr großes Thema

Ihr erstes Buch über Editha, die Ehefrau Ottos des Großen, wurde 2010 mit dem Romanikpreis bedacht. Frauengestalten mit Einfluss von Editha über Elisabeth von Thüringen bis hin zu Bertha von Suttner oder Jenny Marx sind ihr großes Thema. Sie schreibt Kinderbücher, gestaltet gemeinsam mit Josefin Rabehl szenisch-musikalische Lesungen, hält Vorträge und vieles mehr. Ihre neueste Veröffentlichung ist eine Biografie zu Franz Kafka - über sein Leben, sein Werk und die Frauen, die ihn beeinflusst haben. Am 23. und 24. März stellt sie die Veröffentlichung im Rahmen der Leipziger Buchmesse vor: am Sonnabend um 20.30 Uhr im Alten Rathaus in Leipzig und am Sonntag um 14 Uhr in Halle 4.

Auch politisch erhebt die Autorin ihre Stimme. Sie engagiert sich für Toleranz und Miteinander, unterrichtet seit 2015 Migranten in verschiedenen Deutschkursen der Kreisvolkshochschule, hat dafür ein Zertifizierungsverfahren durchlaufen und Fortbildungen absolviert. Bei der Kommunalwahl im Juni kandidiert sie als parteilose Bewerberin für den Stadtrat, sie ist außerdem Teil des Bündnisses „Aschersleben bleibt bunt“.

Seit einigen Jahren lebt die Mutter zweier erwachsener Töchter in Aschersleben. „Ich mochte Aschersleben schon immer“, sagt sie. Auch wenn sie ihre Projekte durch die gesamte Republik führen, so fühle sie sich sehr wohl in der Stadt an der Eine, sie mag besonders Spaziergänge durch die Parks und Gärten. Neue Mitglieder auch aus Aschersleben sind in der eingangs erwähnten Schreibwerkstatt übrigens gerne gesehen. Interessenten können sich unter [email protected] anmelden. Ist das Interesse groß, kann sich Caroline Vongries auch ein Treffen in Aschersleben vorstellen.