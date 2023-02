Miriam Weise-Wendel will mit ihrem neu gegründeten Verein „FaBeg“ Menschen aus der Ukraine nach ihrer Ankunft in Aschersleben helfen - etwa bei Behördengängen. Doch die Unterstützung ist nicht nur auf Geflüchtete beschränkt.

In den Räumlichkeiten an der Vorderbreite unterstützt Miriam Weise-Wendel geflüchtete Menschen aus der Ukraine zum Beispiel beim Erlernen der deutschen Sprache.

Aschersleben/MZ - Als am 24. Februar 2022 russische Truppen in die Ukraine einmarschieren, ist der Krieg plötzlich ganz nah. Frauen flüchten mit ihren Kindern aus den umkämpften Gebieten und viele finden auch in Aschersleben einen sicheren Zufluchtsort. „Ich war von Anfang an persönlich sehr betroffen und wollte unbedingt helfen“, blickt Miriam Weise-Wendel, privat und beruflich schon lange sozial engagiert, zurück. Das tat sie dann auch. Mit dem Eintreffen der ersten Geflüchteten packte sie mit an und unterstützte an zahlreichen Stellen.