Die Ascherslebener Wohnungsgenossenschaft Einigkeit hat ihren neuen Verwaltungssitz am „Düsteren Tor“ eröffnet. Die neuen Räumlichkeiten können Mitglieder jetzt barrierefrei erreichen.

Aschersleben/MZ - Es ist „unser neues Zuhause“, sagt Marcel Osterburg, der Geschäftsführer der Wohnungsgenossenschaft Einigkeit in Aschersleben. Auch wenn die Mitarbeiter der Verwaltung schon im Juni aus der Konstantin-Ziolkowski-Straße, wo sie seit 1996 arbeiteten, in das Altstadtcenter neben der Stephanikirche gezogen sind, eine feierliche Eröffnung fehlte. Nun gratulierten am Mittwoch Landrat Markus Bauer (SPD), Steffen Schütze als Vertreter der Stadt Aschersleben, der Direktor des Landesverbandes der Wohnungsgenossenschaften, Matthias Kuplich, sowie weitere Gäste.