Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Weinsommer an der Eine geben. Welche Premieren dabei geplant sind.

Ascherslebener Weinsommer geht auf Eineterrassen in neue Runde

Die Wein-Zeit beginnt in Aschersleben Ende Juli.

Aschersleben/MZ/kwu - Freunde lauschiger Sommerabende aufgepasst: Ende Juli ist es soweit, dann öffnet wieder die beliebte Wein-Terrasse auf den Eineterrassen in Aschersleben. Das Team um Veranstalter Felix Wohlrab empfängt am Donnerstag, 27. Juli, erstmals in der neuen Saison Gäste.