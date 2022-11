Ascherslebener Weihnachtsmarkt startet in die diesjährige Saison

Aufbauen, schmücken, ranschaffen: Am Donnerstag legen Veranstalter und Händler auf dem Ascherslebener Weihnachtsmarkt letzte Hand an. Heute warten Eröffnung und Lichtereinkauf.

Aschersleben/MZ - Donnerstags, am Markttag, geht es ja immer geschäftig zu in Aschersleben. Am gestrigen allerdings haben irgendwie alle noch einen Zahn zugelegt. Bis die Lichter angehen, die Geschäfte länger öffnen und die ersten Glühweintassen über die Weihnachtsmarkt-Tresen gereicht werden, sind es nur noch wenige Stunden.