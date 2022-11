Ascherslebener Weihnachtsmarkt: Baum kommt aus Mehringen

Das ist der Weihnachtsbaum für Aschersleben. In Mehringen ist er gewachsen.

Mehringen/Aschersleben/MZ - Wer seit dem späten Freitagvormittag am Ascherslebener Markt vorbei gekommen ist, wird ihn schon gesehen haben: den Weihnachtsbaum für die diesjährige Adventssaison. Kein Tannenbaum, wie er in den Liedern besungen wird, sondern eine Blaue Stechfichte, wie der Gärtnerische Leiter der Aschersleber Kulturanstalt Lars Heidenreich auf den ersten Blick erkennt. Aber dennoch ein gewaltiger Nadelbaum, der für Feststimmung in der Innenstadt sorgen soll.