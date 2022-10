Ascherslebener Verwarn- und Bußgeldkatalog für alle Bürger einsehbar

Ortschaftsräte befürworten die neue Verordnung, so auch in Winningen.

Wann darf man in Aschersleben Rasen mähen? In derGefahrenabwehrverordnung wird das geregelt.

Winningen/MZ - Der Stadtrat Aschersleben wird in seiner nächsten Sitzung am 12. Oktober über eine neue Gefahrenabwehrverordnung beraten. In den Ortschaftsräten und den Ausschüssen wird das Papier bereits seit einigen Wochen diskutiert. Wie die zuvor beratenden Ortschaftsräte stimmte auch der von Winningen in der Anhörung während seiner jüngsten Sitzung dem Papier zu.