Ascherslebener „Uferfrauen“ stellen sich der Diskussion im Kino

Aschersleben/MZ - Als „wahren Glücksfall“ für ihren Film bezeichnete Regisseurin Barbara Wallbraun Gisela und Sabine in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“. Die beiden Frauen aus Aschersleben sind zwei von sechs Protagonistinnen in dem Dokumentarstreifen „Uferfrauen“ über lesbisches Leben und Lieben in der DDR. Auf Initiative der Gleichstellungsbeauftragten Kathrin Sommer ist der 2019 entstandene Film am Donnerstagabend im Ascherslebener Kino gezeigt worden. Neben der Regisseurin standen vier Protagonistinnen anschließend noch für ein Gespräch zur Verfügung.