Am Wochenende fand in Jerewan der Wettbewerb „Die deutsche Hitparade in Armenien“ statt. Auch zwei Ascherslebener waren dabei.

Aschersleben/Jerewan/MZ/job - Am Samstagabend fand in der Staatsphilharmonie in Jerewan, Armenien der Wettbewerb „Die deutsche Hitparade in Armenien“ unter der Leitung von Holger Schmidt statt. Zwölf Sängerinnen und Sänger traten mit selbst ausgewählten, deutschen Titeln gegeneinander an.