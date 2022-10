Aschersleben/MZ - „Danke für die Anteilnahme. Ich bin absolut überwältigt und habe in Hawaii gespürt, wie Aschersleben mitgefiebert hat“, sagt Steffen Fleischer. Nachdem sich der Chef des Gesundheitszentrums Aschersleben den Traum eines jeden Triathleten, mit der Teilnahme am Ironman in Hawaii durch eine direkte Qualifikation erfüllt hatte, ist der 57-Jährige in Aschersleben schon von vielen Menschen aufgrund der Beiträge in der Mitteldeutschen Zeitung angesprochen worden. „Egal ob bei den ersten Trainings im Studio, beim Einkaufen oder beim Atriumabend, mir haben so viele Leute gratuliert.“