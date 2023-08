Am kommenden Sonnabend findet in der Gartenanlage Froser Straße der zwölfte Tomatentag statt. Dort wird auch die französische Sorte Marmande gezeigt, die eine romantische Geschichte hat.

Der Tomatengarten an der Froser Straße öffnet am 2. September wieder seine Pforten.

Aschersleben/MZ - Tomaten sind nicht nur rot, sondern auch gelb oder schwarz, klein oder riesig, früh oder spät, eiförmig oder rund. Manche gedeihen im Ascherslebener Tomatengarten prächtig, andere nicht so, einige kommen mit dem nassen Wetter der letzten Wochen gut klar, andere gar nicht. Matthias Stier von der Arbeitsgruppe Tomate im Ascherslebener Verschönerungsverein ist von den vielfältigen Früchten fasziniert. Der gelernte Gärtner, der später Gartenbau studierte und als Produktmanager für Blumensamen in der ganzen Welt unterwegs war, ist relativ spät auf Tomaten aufmerksam geworden, steckt aber nun viel Energie in sein Hobby. Der Ascherslebener hatte in seinem Gewächshaus in diesem Jahr 176 Sorten ausgesät, von denen viele im Tomatengarten der Kleingartensparte Froser Straße wachsen. Und er kennt auch Geschichten über sie.