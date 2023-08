Tomatenfreunde können am 2. September wieder etliche Sorten der Frucht beim Ascherslebener Tomatentag bestaunen.

Aschersleben/MZ - In der Kleingartenanlage Froser Straße wird auch in diesem Jahr wieder der Ascherslebener Tomatentag stattfinden. Wie Gisela Ewe, Initiatorin der seit 2011 jährlich stattfindenden Veranstaltung, informiert, wird der Tomatengarten am Sonnabend, 2. September, ab 9.30 Uhr wieder für Besucher geöffnet sein.