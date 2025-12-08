Auch in diesem Jahr wurden bei der Tierweihnacht im Ascherslebener Tierheim wieder etliche Spenden abgegeben. Außerdem gibt es ein Weihnachtswunder für Kater Charly.

Gina Pech, Vorsitzende des Ascherslebener Tierschutzvereins, freut sich, dass Kater Charly bald ein neues Zuhause bekommen werde.

Aschersleben/MZ - Es ist wohl tatsächlich ein kleines Weihnachtswunder. „Unser Charly hat jetzt jemanden gefunden, bei dem er seine Gnadenjahre verbringen kann“, freut sich Gina Pech vom Ascherslebener Tierheim, die den getigerten, laut schnurrenden Kater auf dem Schoß hat. „Das Tier ist steinalt.“ Pech schätzt es auf 15 Plus. „Er wurde ausgesetzt. In einer Transportbox in der Staßfurter Höhe.“ Die Vorsitzende des Ascherslebener Tierschutzvereins, der das Tierheim betreibt, und ihre Mitstreiter sind deshalb froh, dass endlich jemand die kleine Seele aufnehmen möchte. „Wir haben lange gesucht.“