Die Bauarbeiten an der Südumfahrung von Aschersleben in Richtung Quenstedt gehen voran.

Aschersleben/MZ - Wer hinter Aschersleben in Richtung Ermsleben unterwegs ist und am Kreisverkehr der Ortsumfahrung in Richtung Westdorf schaut, der staunt darüber, dass bereits eine Schwarzdecke auf der neuen Straße aufgebracht ist. Sollte der erste Bauabschnitt zwischen Aschersleben Süd und Welbsleben tatsächlich bald fertig sein?