Ascherslebener Stephaneer und ihre Gäste tanzen wieder im Bestehornhaus

Der Winterball des Gymnasiums Stephaneum in Aschersleben findet nach zwei Jahren Pause wieder im Bestehornhaus statt.

Aschersleben/MZ - Musik, Tanz und Unterhaltung: Nachdem die Ascherslebener in den vergangenen zwei Jahren auf den Winterball des Gymnasiums Stephaneum verzichten mussten, findet er in diesem Jahr am 21. Januar wieder im Bestehornhaus statt. Auch die 28. Auflage der Veranstaltung soll laut Ankündigung wieder ein „Ball für die Schule, die Stadt und die ganze Umgebung“ werden.