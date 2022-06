Ascherslebener Stadtverwaltung verweigert die Genehmigung für einen verkaufsoffenen Sonntag

Aschersleben/MZ - Wer kurz vor Weihnachten noch auf ein Geschenke-Schnäppchen gehofft hatte, dürfte enttäuscht sein. Die Adventszeit findet in Aschersleben in diesem Jahr ohne einen der traditionellen verkaufsoffenen Sonntage statt. Dabei warben die Kaufmannsgilde und zahlreichen Geschäftsleute in der Innenstadt noch bis zum Mittwochvormittag mit Plakaten in den Schaufenstern für dieses Event. Umsonst - „Am Dienstagnachmittag hat uns ein Schreiben aus dem Rathaus erreicht, in dem mitgeteilt wird, dass der verkaufsoffene Sonntag am 19. Dezember nicht genehmigt wird“, ist Gilde-Chef Martin Lampadius stocksauer.

