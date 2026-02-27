Der Ascherslebener Stadtrat bekräftigt seine Entscheidung, das Stephaneum in städtischer Trägerschaft zu belassen. Es gibt aber auch kritische Stimmen.

Die Frage nach der Trägerschaft für das Ascherslebener Stephaneums war seit Jahren Gegenstand von Diskussionen. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen.

Aschersleben/MZ - Intensiv wurde während der vergangenen Wochen in den Ausschüssen darüber diskutiert, nun steht fest: Der Ascherslebener Stadtrat spricht sich noch einmal ausdrücklich für die städtische Trägerschaft für das Gymnasium Stephaneum aus. Eine entsprechende Beschlussvorlage wurde bei der Ratssitzung am Mittwochabend mehrheitlich angenommen. Hintergrund für die Vorlage waren mehrere Abstimmungen, die es in der Vergangenheit zur Trägerschaft des Stephaneums gegeben hatte.