Ascherslebener Speisekammer sieht Versorgung Bedürftiger gefährdet

Während die Zahl der Kunden der zu den Tafeln gehörenden Ascherslebener Speisekammer stark gestiegen ist, ist die Menge der zu verteilenden Lebensmittel gesunken. Was das für die Versorgung bedeutet.

In der Speisekammer Aschersleben gibt es durch den aktuellen Flüchtlingsstrom Probleme bei der Versorgung.

Aschersleben/MZ - Seit August 2008 gibt es die Speisekammer der Volkssolidarität in der Staßfurter Höhe in Aschersleben. Seit fast einem Jahr gehört sie zu den Tafeln in Deutschland. Viel geändert hat sich allerdings nicht. Die Situation ist 2022 vielmehr nur noch angespannter geworden.