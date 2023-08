Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - In den 1960er Jahren finden Kinder im Grauen Hof – dem ältesten Gebäude der Stadt – eine Handvoll Münzen. Sie nehmen die Schätze an sich und hüten sie – auch nachdem sie Aschersleben verlassen. Doch mit der Zeit geraten die Münzen in Vergessenheit. Erst ein paar Jahrzehnte später stoßen sie wieder auf den Fund. Lange Zeit schlummerten die Münzen nämlich in einem alten Schulranzen.