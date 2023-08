Das Rosencafé in Aschersleben hat Geburtstag gefeiert. Chefin Antje Janzen führt es mit drei Frauen, auf die sie sich auch in schwerer Zeit verlassen kann.

Aschersleben/MZ - Das Rosencafé liegt ein wenig „ab vom Schuss“ in einer Einfamilienhaussiedlung am Rande der Stadt. Nicht gerade 1a-Lage. Dessen ungeachtet hat sich das Team um Chefin Antje Janzen in 30 Jahren einen 1a-Ruf erarbeitet. Es sind viele Stammkunden, die ins Café kommen, viele feste Kaffeerunden, Liebhaber selbst gebackener Kuchen und Torten, aber auch für Familienfeiern von Geburtstag über Jubiläen bis Hochzeit wird das Haus gern gebucht.