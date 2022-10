Ascherslebener Ortsfeuerwehr trainiert mit Kameraden der Partnerstadt Peine

Die Kameraden bei einer gemeinsamen Übung in Peine.

Peine/Aschersleben/MZ - Nicht nur die Städte Aschersleben und Peine (Niedersachsen) sind im Rahmen einer Städtepartnerschaft eng miteinander verbunden. Auch die jeweiligen Feuerwehren knüpfen bereits seit längerer Zeit enge Beziehungen, erklärt René Knoblauch, Ortswehrleiter in Aschersleben. Und so waren Kameraden der Ascherslebener Ortsfeuerwehr nach den coronabedingten Ausfällen der vergangenen Jahre endlich wieder zu Gast bei der befreundeten Wehr in Niedersachsen.