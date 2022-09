Ascherslebener Oberbürgermeister bietet Sprechstunden für Bürger an

Aschersleben/MZ - Wenn der Schuh drückt, können sich Einwohner von Aschersleben und aus den Ortsteilen künftig an festen Tagen direkt an Oberbürgermeister Steffen Amme (Widab) wenden. Er bietet Bürgersprechstunden an und löst damit ein Wahlversprechen ein, wie er in einem Pressegespräch sagte.

Die erste Sprechstunde gibt es am 26. September, weitere folgen jeweils am ersten Montag eines Monats, jeweils zwischen 10 und 12 sowie zwischen 14 und 16 Uhr im Raum 2.22 des Rathauses. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, sei eine vorherige telefonische Terminvereinbarung über das Büro des OB zwingend nötig. „Schön im Sinne einer Vorbereitung wäre es auch, wenn das Anliegen schon bei der Terminabsprache angerissen wird“, bittet Amme.

Terminvereinbarungen über Telefon 03473/95 89 01.