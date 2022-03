Ascherslebener Musikkneipe „Zum Bestehorn“ öffnet wieder

„F.misd“ sind in Aschersleben längst keine Unbekannten mehr.

Aschersleben/MZ/kb - Der St.Patricks Day wird traditionell zünftig gefeiert in Aschersleben. Corona führt die Party aus der Alten Hobelei zumindest in diesem Jahr zurück ins Bestehornhaus. Der Tag ist Anlass, die im vergangenen Jahr erfolgreich gestartete Veranstaltungsreihe „Zum Bestehorn“ am Sonnabend, 19. März, weiterzuführen.

Zu Gast bei Barkeeper Frank Gehrmann ist diesmal die Staßfurter Folkband „F.misd“, die in Aschersleben bereits zahlreiche Fans hat. „Die Band freut sich sehr darauf, hier zu spielen“, sagt Matthias Poeschel, Chef der Aschersleber Kulturanstalt. Das Konzert kann live im Saal erlebt werden - einige Karten gibt es noch - ist aber auch per Stream über Youtube, Twitch und den Facebook-Kanal der Kulturanstalt zu verfolgen. Um 19 Uhr ist Einlass, irische Spezialitäten wie Irish Stew sowie ein kräftiges Guiness gehören auf jeden Fall dazu.

Einige Restkarten zum Preis von 20 Euro für das Konzert gibt es in der Touristinformation im Bestehornhaus, Tel. 03473/8 40 94 40.