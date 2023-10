Hugo Sasse und sein Mitstreiter Mike David Ortmann lassen auf dem Hockenheim-Ring in den letzten beiden Rennen der Saison nichts mehr anbrennen. Welche Pläne der Ascherslebener Sasse für 2024 hat.

Hugo Sasse (rechts) und David Ortmann haben den Titel in der ADAC GT4 Germany verteidigt.

Aschersleben/Hockenheim/MZ - Es ist vollbracht. Hugo Sasse und Mike David Ortmann haben am vergangenen Wochenende ihren Meistertitel in der ADAC GT4 Germany erfolgreich verteidigt. Zum Finale der DTM inklusive der Sportwagen-Nachwuchsrennserie in Hockenheim reisten der 19-jährige Ascherslebener und sein seit dem gestrigen Freitag fünf Jahre älterer Motorsport-Partner mit einem deutlichen Punkteplus.