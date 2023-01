Die Freenet AG zeichnet ihre Ascherslebener Filiale für gute Arbeit im Jahr 2022 aus. Was Shopmanagerin Cindy Grone der Preis bedeutet.

Cindy Grone ist Shopmanagerin der freenet AG in Aschersleben und hat einen Preis erhalten.

Aschersleben/MZ - Auch in schwierigen Zeiten kreativ zu sein, neue Wege zu gehen und ein absoluter Servicegedanke - das sind Grundsätze der Arbeit von Shopmanagerin Cindy Grone, die gemeinsam mit Melanie Grünzel das Mobilfunkgeschäft in der Breiten Straße/Ecke Krügerbrücke in Aschersleben betreibt.