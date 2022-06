Ascherslebener Mieterverein und Vermieter unterzeichnen neuen Mietspiegel für die kommenden zwei Jahre

Aschersleben/MZ - Wie tief müssen Mieter in Aschersleben durchschnittlich für ihre Wohnung in die Tasche greifen? Die Antwort gibt ein neuer Mietspiegel. Der wurde Ende der vergangenen Woche von den Vertretern des Mietervereins Aschersleben und Umgebung, der Wohnungsgenossenschaft „Einigkeit“, der Gebäude- und Wohnungsgesellschaft und des Vereins der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer im Rathaus unterzeichnet. Der Mietspiegel diene allen Beteiligten in den kommen zwei Jahren als Arbeitsgrundlage und den Bürgern als transparente Orientierung, erklärte der Geschäftsführer des Mietervereins, Rüdiger Metzschcker. Bei der im Mietspiegel ausgewiesenen Mietwerttabelle handelt es sich ausschließlich um ortsübliche Nettokaltmieten. Das heißt, die anfallenden Betriebskosten finden keine Beachtung. Auch Mieten für eventuelle Kfz-Stellflächen sowie Nebenleistungen wie zum Beispiel Einbauküchen fanden keinen Eingang in die Statistik.

