Ascherslebener Mieterverein geht jetzt gemeinsam mit Mieterbund Halle

Beide Seiten erhoffen sich von diesem Zusammenschluss Vorteile. Vor allem in der Verwaltung soll gespart werden.

Der Mieterverein Aschersleben vertritt die Interessen seiner Mitglieder in Sachen Mieterschutz. Demnächst wird er mit Halle fusionieren.

Aschersleben/MZ - Der Mieterverein Aschersleben wird mit dem Deutschen Mieterbund Halle e.V. fusionieren. Die Mitglieder in Aschersleben werden trotzdem auch weiterhin einen Ansprechpartner haben: Die Geschäftsstelle in der Taubenstraße bleibt bestehen, persönliche Beratungen finden wie bisher vor Ort statt, versichert Rüdiger Metzschcker, Geschäftsführer in Aschersleben.