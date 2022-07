Ascherslebener Lehrer sucht musikalische Talente

Aschersleben/MZ - „The Golden 10“ ist das neue Musik-Event am Gymnasium Stephaneum in Aschersleben. In die Welt gerufen hat es der Gymnasiallehrer Holger Schmidt aus Aschersleben. Bisher unterrichtete er einige Jahre an einer Schule in der armenischen Hauptstadt Jerewan. Dabei entdeckte der Deutschlehrer schnell die Begeisterung für Musik, auch über die Sprachgrenzen hinaus. „Außerdem verbinden Sprachen und stärken somit auch das Gemeinschaftsgefühl“, so Schmidt. Dies war für ihn der Grund, 2019 die erste deutsche Hitparade an einer Schule in Armenien zu veranstalten. Aufgrund der positiven Resonanz und des Interesses der armenischen Schüler findet dieses Event seitdem jährlich dort statt.

Nachdem der Lehrer 2021 nach Deutschland zurückgekehrt ist, möchte er nun ebenfalls am Stephaneum - wo er seit seiner Rückkehr unterrichtet - eine internationale Variante des Gesangswettbewerbs durchführen. „Hierfür gibt es drei Hauptkomponenten, die mich dazu bewegt haben. Zum einen sind am Gymnasium mehrere Sprachen, wie beispielsweise Englisch, Französisch, Russisch und Latein vertreten. Des Weiteren verfügt die Unesco-Europaschule auch über eine Vielzahl an Stephaneern mit Migrationshintergrund. Zudem finden jährlich bereits einige wunderbare Musikveranstaltungen, wie das Sommerkonzert und das Weihnachtskonzert, statt. Hierbei lässt sich das Potenzial der Teilnehmer deutlich erkennen“, so der Gymnasiallehrer.

Bei „The Golden 10“ werden zehn Teilnehmer gesucht, welche einen Musiktitel frei nach ihren Wünschen live vor einer Jury präsentieren. „Dafür kann sich noch jeder Schüler und jede Schülerin aus Aschersleben und der Umgebung bis zum 15. Juli bewerben“, ruft Holger Schmidt auf. Dabei müsse man nicht zwingend einen Bezug zum Stephaneum haben.

Für die Bewerbung sendet man ein kurzes Musikvideo mit dem Namen, dem Schulnamen, der Klasse, dem Alter und dem Liedtitel an Schmidt. Wichtig sei jedoch, dass man als Voraussetzung ein gewisses Selbstbewusstsein, sowie ein grundsätzliches musikalisches Talent mitbringt. Als Anreiz zum Mitmachen sieht der 53-Jährige die Teilnahme an der Vierten Deutschen Hitparade in Armenien im nächsten Jahr. „Momentan liegt die Anzahl der Bewerbungen bei unter zehn. Es ist also noch Luft nach oben. Immerhin sucht man ja ’The Golden 10’“, so der Lehrer, der Fan vom deutschen Schlager ist.

Die aktuell jüngste Bewerberin ist eine Stephaneerin aus der sechsten Klasse, die selbst von einer Musiklehrerin empfohlen wurde. Die Altersgruppe der Teilnehmenden sei gemischt, sogar eine diesjährige Abiturientin - Johanna Bremer aus Aschersleben - nimmt teil. „Ich fand die Idee toll, weil es so etwas in der Art bei uns noch nicht gab und ich generell alles mag, was mit Singen zu tun hat“, so die 18-Jährige. „Bei der Songauswahl habe ich mich noch nicht konkret für etwas entschieden, aber ich denke, dass es etwas von Sia oder Adele wird“, verrät Johanna.

Alle Teilnehmer präsentieren sich beim Wettbewerb „The Golden 10“ - für den es noch kein konkretes Datum gibt - der Jury. Anschließend wird der Sieger gekürt. Was jetzt schon feststeht: Die Siegerin der Dritten Deutschen Hitparade in Armenien heißt Anjela Albertyan. Sie wird mit einem armenischen Lied an „The Golden 10“ teilnehmen.

Im Hinblick auf die Zukunft kann sich der Gymnasiallehrer einen möglichen Wechsel der Veranstaltung in beiden Ländern vorstellen. „Immerhin verfügt ja das Stephaneum in Armenien über eine Partnerschule“, so Schmidt.

Bewerbungen sind an Holger Schmidt zu senden - per Mail an: [email protected] oder per WhatsApp an die Nummer +374 98 20 33 63.