Der HC Aschersleben und dessen Trainer Martin Wartmann ärgern sich über eine „vermeidbare Niederlage“ in der Mitteldeutschen Oberliga. Wie knapp in Wittenberg verloren wurde.

Aschersleben/MZ - Der HC Aschersleben hat mit einer knappen Niederlage am Sonntagabend die Heimreise aus Wittenberg angetreten. Mit dem letzten Angriff hatten die Gäste noch die Chance auf einen Punktgewinn - allerdings standen die Spieler um Trainer Martin Wartmann am Ende mit leeren Händen da. Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz gewann die Begegnung in der Mitteldeutschen Oberliga mit 28:27 (15:13).

Martin Wartmann ärgert sich nach Spielende über die vielen ausgelassenen Möglichkeiten. „Wir haben viel liegengelassen“, bilanziert er nach Ende der intensiv geführten 60 Minuten in der Stadthalle Wittenberg. Dabei erwischten die Handballer aus Aschersleben, die sich für dieses Sachsen-Anhalt-Duell viel vorgenommen hatten, einen Start nach Maß.

Frühe Führung

Andreas Rojewski, Carsten Kommoß, Frank Seifert, Florian Nupnau und Jannik Fohrer zeigten sich in den ersten Minuten treffsicher. Der HCA führte nach acht Minuten 5:3. Mit vielen Kreuzungen und viel Bewegung in der Offensive stellten die Gäste die Abwehrformation der Grün-Weißen vor Probleme. Bis zur 18. Minuten hielt der Zwei-Tore-Vorsprung.

Allerdings schlichen sich anschließend Unkonzentriertheiten in das Spiel der Alligatoren, besonders die Abschlüsse im Angriff wurden versemmelt. „Mindestens sieben, acht freie Fehlwürfe“ musste Wartmann bis zur Pause registrieren. „Damit laden wir den Gegner ein zum Kontern.“ So wendete sich das Blatt. Wittenberg/Piesteritz, die in der bisherigen Saison erst vier Saisonsiege feierten, legte bis zur Pause vor und führte 15:13.

„Wir verlieren das Spiel schon in der ersten Halbzeit“, war sich Martin Wartmann nach der Analyse sicher. Hätte seine Sieben „den Stiefel so weitergespielt“ wie in der Anfangsviertelstunde, stünde ein anderes Resultat auf der Anzeigentafel. In der zweiten Hälfte wollte das Team wieder effektiver agieren und die „einfachen Rückraumtore“ des Gegners unterbinden.

Systemwechsel in der Abwehr

Der HCA kam hellwach aus der Kabine und konnte durch Noah Balint in der 38. Minute ausgleichen (17:17). Die Gastgeber aus Wittenberg legten jedoch wieder vor und erarbeiteten sich ein Drei-Tore-Polster (22:19/44.). HCA-Coach Martin Wartmann nahm eine Auszeit und stellte die Deckung auf eine offensive 4:2-Formation um, „um einfache Ballgewinne zu provozieren“. Dieser Systemwechsel in der Abwehr machte sich bezahlt.

Die Schlussphase entwickelte sich zu einem Krimi: Alexander Weber, Frank Seifert und Andreas Rojewski brachten den HCA auf 26:27 (58.) heran. Auf einen Gegentreffer hatte erneut Weber, der zum 27:28 traf, die richtige Antwort. Und die letzte Chance in diesem Spiel sollten die Alligators bekommen. 23 Sekunden verblieben nach der letzten Auszeit noch. Aber der Ausgleich fiel leider nicht.

„Es war eine vermeidbare Niederlage, weil wir uns wieder selbst das Leben schwer gemacht haben“, resümiert Martin Wartmann nach der Partie. Zum nächsten Spiel gilt es, dass „desaströse Wurfverhalten“ aus dem Duell mit Wittenberg-Piesteritz abzustellen. Am kommenden Sonnabend gastiert der HC Glauchau/Meerane dann in Aschersleben.

HC Aschersleben: Mevissen, Gudonis - Kommoß (5 Tore), Siggelkow, Fohrer (3), Filippov (2), Balint (1), Schreier, Rojewski (4), Völksch (1), Weber (4), Lücke, Nupnau (4), F. Seifert (3).