Mit dem bundesweiten Aktionstag „Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not“ wollen viele Kliniken auf ihre schwierige finanzielle Lage hinweisen. So auch bei Ameos in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Unterfinanzierung, Energiekostensteigerungen, Fachkräftemangel: Deutschlands Krankenhäuser befinden sich teilweise in einer verheerenden wirtschaftlichen Situation. Um darauf aufmerksam zu machen, findet am 20. Juni ein bundesweiter Aktionstag mit dem Titel „Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not“ statt. Auch das Ascherslebener Ameos-Klinikum beteiligt sich an dem Protesttag, kündigt Sprecherin Nancy Thiede an.