Ascherslebener Klinikum beteiligt sich an landesweiter Herzwoche

Aschersleben/MZ - Das Land Sachsen-Anhalt setzt die Aufklärungskampagne Herzwoche in seiner dritten Auflage fort, und das Ameos Klinikum Aschersleben beteiligt sich mit einem Vortrag von Kardio-Spezialist Dr. med. Wolfgang Franz. Auf verständliche und anschauliche Weise erklärt der Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Angiologie, wie Herzkreislauferkrankungen kein dramatisches Ende nehmen müssen, kündigt Ameos in einer Pressemitteilung an. Dr. med. Wolfgang Franz stellt individuelle Risikofaktoren vor, klärt über mögliche erste Warnzeichen auf und gibt lebensrettende Hinweise für den Ernstfall.

Im Rahmen der landesweiten Aufklärungskampagne wird Dr. Franz in Aschersleben, am Dienstag, 13. September, in der Cafeteria mit einem Vortrag zum Thema zu erleben sein. Besucher haben die Möglichkeit, vor Beginn des Vortrags ihren Blutdruck ermitteln zu lassen, heißt es weiter seitens Ameos. Dieses Angebot sei ebenso wie der Eintritt zu der Veranstaltung kostenfrei.

Gäste werden gebeten, sich an die geltenden Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu halten. Besuchende ohne Impfschutz müssen einen offiziellen Schnelltest mit negativem Ergebnis vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Geimpfte und genesene Personen sind von diesem Nachweis befreit. Während der Veranstaltung ist laut Ameos von allen Gästen dauerhaft ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Die Herzwoche führt das Motto „Fit fürs Herz“ und legt Schwerpunkt auf Bewegung und herzgesunde Ernährung. Ziel sei die Senkung der Sterbefälle, die durch Herzkreislauferkrankungen hervorgerufen wurden.

Laut aktuellen Erhebungen des Deutschen Zentrums für Herz- und Kreislaufkrankheiten erleiden in Deutschland etwa 300.000 Menschen im Jahr einen Herzinfarkt.