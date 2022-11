Ascherslebener klagen über illegale Müllentsorgung an den Garagen im Gierslebener Weg

Aschersleben/MZ - Seit vielen Jahren haben einige Anwohner des Ascherslebener Kosmonautenviertels im Garagenkomplex am Gierslebener Weg einen überdachten Stellplatz für ihr Auto. Doch einige der alteingesessenen Garagennutzer hinter dem Tierheim in der Tereschkowastraße ärgern sich darüber, dass hinter ihren Garagen illegal Müll abgekippt wird. Einer von ihnen wandte sich deshalb an die MZ, will seinen Namen aber auch nicht in der Zeitung lesen. Denn er denkt, dass der Müll möglicherweise von Kriminellen hinter die Garagen geworfen wird.

