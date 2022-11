Ascherslebener Kino lüftet seine Geheimnisse

Kinoführung durch Ascherslebener Filmpalast führt am Tag der offenen Tür vom Keller bis zum Dachboden.

Aschersleben/MZ - Das Treppenhaus im Ascherslebener Kino ist mit Filmplakaten gespickt. „Herr der Ringe“. „Küss den Frosch“. „Pirates of the Caribbean“. Eine bessere Kulisse kann es kaum geben. Doch wohin führen all die vielen Stufen?