Ascherslebener Karateverein hat neue Yoga-Fitness-Gruppe

Leiterin Dagmar Schmalfuß beschäftigt sich schon lange mit Yoga. Was ihr der Sport gibt.

Aschersleben/MZ - Wer Körper, Geist und Atem ins Gleichgewicht bringen möchte, körperlich und seelisch ausgeglichen sein will, dem hilft mitunter Yoga. Der Begriff aus dem Altindischen bedeutet Einheit und Harmonie. Dagmar Schmalfuß beschäftigt sich schon lange mit Yoga. Seit ein paar Wochen bietet die Ascherslebenerin als Mitglied im Verein Ascania Karate traditionell freitags für Vereinsmitglieder und solche, die es werden möchten, ein Training in der neuen Gruppe „Yoga Fitness“ an.