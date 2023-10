Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Eine Ära geht zu Ende, wenn Thomas Wiesenberg am Reformationstag in der Stephanikirche feierlich aus seinem Amt als Kantor verabschiedet wird. Das lässt sich wohl ohne Übertreibung so sagen. Denn 41 Jahre lang hat der 64-Jährige das kirchenmusikalische Leben in der Region Aschersleben geprägt.