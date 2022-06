Ascherslebener Kaffeemänner unterstützen Bernburger Eulenmann

Aschersleben/MZ - Mit glänzenden Augen hält Rieke Zaschke einen kleinen Steinkauz in der Hand. Und der guckt sie auch noch an wie eine Mutti. Die Neunjährige ist begeistert. Und nur eine Stunde später hat sie auch noch den großen Uhu von Eulenmann Jens Haberlandt aus Bernburg auf dem Arm. Haberlandt ist mit vier Greifvögeln nach Aschersleben in die Hohe Straße gekommen. Die Ascherslebener Kaffeemänner, die hier ihre Rösterei haben, unterstützen seine Wildtierauffangstation.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<