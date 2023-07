Die Unterführung am Ascherslebener Bahnhof wird dieser Tage bunt: Mitglieder des Jugendforums und ihre Mitstreiter gestalten die weißen Wände mit Graffiti. Auch um Vandalismus am Kunstwerk vorzubeugen, haben sie sich etwas einfallen lassen.

Ascherslebener Jugendforum verschönert Unterführung am Bahnhof mit Graffiti

Kunst in der Stadt

Aschersleben/MZ - Anna Kühne steht in der Unterführung am Ascherslebener Bahnhof auf einer Leiter. Auf der Wand vor ihr prangt eine Zeichnung des Postamtes der Stadt. Konzentriert klebt die junge Frau um das Bild herum einige Bereiche mit Kreppband ab. Damit ihre Mitstreiter sehen, wo sie später mit der Graffiti-Sprühdose an die Arbeit gehen sollen. Ein Stück weiter färbt Sophie Hausmann bereits eine Tiger-Zeichnung mit leuchtendem Orange ein.