Ascherslebener Horte kämpfen wieder um Wanderpokal

Im Parcours ging es für die Hortkinder als Erstes zum Bankziehen. Die Kinder vom Hort Pfeilergraben (Foto) haben am Ende gewonnen.

Aschersleben/MZ - Es ist laut in der Sporthalle im Bestehornpark an diesem Dienstagvormittag. Sehr laut. Denn obwohl an den Schulen im Land derzeit Ferien sind, haben sich viele aufgeregte Kinder dort versammelt. Der Wettkampf der Horte steht wieder auf dem Programm.