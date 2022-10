Ascherslebener hat mit 80 Jahren erste eigene Fotoausstellung

Aschersleben/MZ - „Ich würde ihn in seinem Stil künstlerisch-kreativ nennen“, sagt Rüdiger Wendt, der am Dienstagabend in der Ascherslebener Kreisbibliothek von der letzten Reihe aus die Ausstellungseröffnung von Ralf Springer verfolgt. Mit einem Lächeln. Denn der Nachterstedter war es, der Springer vor einigen Jahren in den Fotoclub Seeland holte, als er ihn bei einer Veranstaltung der offenen Gärten traf.