Ascherslebener Gymnasiasten starten beim Tennis-Bundesfinale

Aschersleben/MZ - Zum hundertsten Mal wird in Berlin ein Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend trainiert“ ausgetragen. Und sechs Schüler vom Ascherslebener Stephaneum sind beim anstehenden Herbstfinale mit dabei. Nachdem das Europagymnasium in der Vergangenheit bereits Mädchenteams im Basketball und Volleyball zum Bundesvergleich in die Hauptstadt geschickt hat, sind es diesmal die Tennisspieler der WK III (Jahrgang 2007 - 2010), die nicht nur ihre Schule, sondern sogar das ganze Land Sachsen-Anhalt repräsentieren sollen.