Ascherslebener Gitarrist bringt sein erstes Solo-Album raus

Aschersleben/MZ - Wenn Steffen Wendels Finger über die Saiten seiner Akustik-Gitarre tanzen, scheint die Welt für einen Moment still zu stehen. Der Musiker, der in Aschersleben unter dem Namen Murphy bekannt ist, ist wohl das, was Feuilletonisten gern als einen Virtuosen bezeichnen. Dabei kann der 56-Jährige nicht einmal Noten lesen. Was er spielt, spielt er nach Gehör und mit jeder Menge Gefühl und Herzblut. Er liebt die Musik, saugt sie auf und bringt sie auf eine ganz neue Ebene.