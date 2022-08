Ascherslebener Fußball-Junioren erhalten verspätet ihren Pokal

Aschersleben/MZ - Dienstagabend, 30 Grad, kein Schatten weit und breit und trotzdem Trainingsauftakt für die Jugend des SV Rotation Aschersleben. Der Mannschaft auf dem Fußballplatz an der Wilslebener Straße scheinen die Umstände aber wenig auszumachen. Beflissen feilen die Nachwuchskicker an ihren Fähigkeiten. An diesem Tag vielleicht besonders engagiert, denn Vertreter des Kreisfachverbandes Fußball (KVF) Salzland stehen mit einem Pokal und Medaillen am Spielfeldrand. Immer wieder wandern die erwartungsvollen Augen der Spieler hinüber, doch es dauert seine Zeit, bis alles vorbereitet ist.