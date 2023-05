Aschersleben/MZ - Die Eröffnung des Ascherslebener Freibades am 1. Juni fällt ins Wasser. Während am Concordiasee im benachbarten Seeland bereits ab dem 27. Mai offiziell gebadet werden kann, verschiebt sich der Saisonstart in Aschersleben. „Wann genau wir öffnen, kann ich jetzt noch nicht sagen“, so Carmen Giebelhausen, Geschäftsführerin der Optimal GmbH, die unter anderem das Freibad Unter der Alten Burg betreibt.

