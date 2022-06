Ascherslebener Fachhochschule gibt Einblicke in die Ausbildung der Polizei

So präsentierten sich beim Tag der offenen Tür die einzelnen Abteilungen der Landespolizei und auch den Eignungstest konnten potenzielle Bewerber schon einmal ausprobieren.

Aschersleben/MZ - Pistolenschüsse, Rauchgranaten, am Himmel zieht ein Hubschrauber seine Kreise über dem Geschehen. Hunderte Menschen sehen gebannt zu, wie ein Spezialeinsatzkommando die Situation in Aschersleben entschärft. Doch was wie ein Ernstfall wirkt, ist nur fingiert. Es handelt sich lediglich um eine Vorführung dieser Sondereinheit, um die Arbeit der Polizei zu veranschaulichen.