Ascherslebener Eiscafés mit Hochkonjunktur?

Wie die steigende Nachfrage nach Eis aufgrund des heißen Sommers und steigende Nebenkosten aufgrund der Wirtschaftslage in ein Verhältnis zu setzen sind.

Aschersleben/MZ - Erdbeere? Schoko? Vanille? Oder etwas Ausgefalleneres wie Salziges Butterkaramell, Zimt oder sogar Lakritz? In heißen Sommern wie diesen haben Eisproduzenten gut lachen, sollte man meinen. Aber ist das so? Wir haben bei zwei von ihnen in Aschersleben nachgefragt.