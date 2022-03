Ascherslebener Einetallauf startet wieder im Herzen der Stadt

Aschersleben/MZ - Die 41. Auflage des Einetallaufes nutzt am 10. April wieder die Stadtmitte Ascherslebens, die Herrenbreite, als Start- und Zielort. „Die 2021 veränderten Laufstrecken haben wir noch einmal optimiert“, so Adrian Einecke, Chef der veranstaltenden LSG Ascania. Sie führen zunächst durch die Innenstadt, dann hinaus ins Einetal. Zurück wird über die Alte Burg und den Promenadenring gelaufen. Der 20 Kilometer lange Stadtwerkelauf führt in diesem Jahr bis nach Welbsleben und mit einigen Höhenmetern auf einem echten Rundkurs zurück. „Anspruchsvoll, was Gelände und Profil angeht, sind die Lauf- und Wanderstrecken auf jeden Fall“, so Einecke.

Weitere Strecken sind der 3 Kilometer lange AGW-Lauf auf dem Promenadenring, der 7 Kilometer lange Sparkassenlauf und der 12 Kilometer lange ASB-Lauf. Die beiden Letzteren sind auch als Wanderstrecke ausgeschrieben. Informationen zum Lauf sind unter der Adresse einetallauf.de zu finden. Über diese Website läuft auch bis zum 7. April die Anmeldung. Gestartet werden die einzelnen Laufstrecken ab 9.45 Uhr. Nachmeldungen am Starttag sind nicht möglich.

Am Start- und Zielort gelten die dann gültigen allgemeinen Hygieneregeln, und es ist mit Einschränkungen zu rechnen, was Duschen und Umkleiden anbelangt, dafür stehe eine Sporthalle zur Verfügung. Nach aktuellem Stand unterliegen alle Teilnehmer am Wettkampftag der 3G-Regel. Es sei aber mit Erleichterungen zu rechnen, so die Veranstalter.

Erreicht werden kann der Start- und Zielort Herrenbreite mit Bus und Bahn, die Haltestelle befindet sich direkt am Platz. Parkmöglichkeiten für Pkw befinden sich in direkter Nähe zum Start und Ziel in der Oststraße und auf dem Parkplatz „Vorderbreite“. Durch die Streckenführung in der Stadt ist mit kleinen Einschränkungen für den Verkehr zu rechnen.