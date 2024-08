Wie der Ascherslebener Thomas Wiele an die Hintermänner eines Internetbetruges gekommen ist und Opfern und Polizei dabei hilft, dass am Ende die Handschellen klicken.

Aschersleben/MZ - An das Whiteboard sind Fotos gepinnt, mit Namen beschriftet und den Rollen, die die Männer und Frauen in dem Betrugsfall spielen: Anwalt, Bankmitarbeiterin, Mittelsmann, eine Spenderin, die angeblich 150.000 Euro verschenken möchte. Dafür müssten im Vorfeld nur einige Gebühren überwiesen werden. „Dass tatsächlich ältere Menschen darauf reinfallen und so viel Geld übergeben, konnte ich nicht nachvollziehen“, schüttelt Thomas Wiele den Kopf. Das und die Forschheit der Betrüger veranlassten den Ascherslebener Detektiv, zum Schein auf ein solch unseriöses Angebot einzugehen und den Lockvogel zu spielen.