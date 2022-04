Ascherslebener Café-Betreiber heben ab Mai Eis-Preise an

Aschersleben/MZ - Zum Bummel in der Innenstadt gehört sie für viele einfach dazu: die Kugel Eis. Für 1,20 Euro ist sie derzeit noch zu haben. Ab 1. Mai müssen die Kunden etwas tiefer in die Tasche greifen für die eiskalte Süßigkeit. Sowohl Guido Pellegrini in der Taubenstraße als auch Veit Küster vom Eiscafé am Markt verlangen künftig 1,50 Euro für ihre Kreationen aus Milch, Magermilchpulver, Aromen und Früchten. Auch wer sein Eis nicht einfach aus der Waffel genießen, sondern sogar ins Eiscafé einkehren möchte, wird die höheren Preise bemerken. Zwischen 50 Cent und einem Euro werde auf jede Bestellung aufgeschlagen, sagt Guido Pellegrini, der seine Eisdiele mitten in der Fußgängerzone seit 2003 führt. Die Preiserhöhung bei ihm steht exemplarisch für viele, die bald folgen werden, vermutet der Geschäftsinhaber.