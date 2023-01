Der Malkreis von Heike Wolff gestaltet die nächste Ausstellung im Lesesaal der Kreisbibliothek des Salzlandkreises in Aschersleben. Woher die Mitglieder kommen und mit welchen Techniken sie arbeiten.

Ascherslebener bekommen neue Ausstellung in Kreisbibliothek des Salzlandkreises

Heike Wolff hängt mit dem Malkreis Bilder für die neue Ausstellung in der Bibliothek auf.

Aschersleben/MZ - Vorsichtig hängen mehrere Frauen Bilder in der Kapelle der Kreisbibliothek des Salzlandkreises in Aschersleben auf. Es sind Bilder von Landschaften des Harzes, Naturszenen, großformatige, abstrakte Arbeiten oder einfach Formen: Jedes Quartal gibt es in der ehemaligen Kapelle eine neue Ausstellung.