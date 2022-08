Ascherslebener bei regionalen Banken von Strafzinsen verschont

Aschersleben/MZ - Strafzinsen auf das Ersparte - und das in Zeiten steigender Inflationsraten? Wer zu viel Geld auf Girokonten hat, der wurde in den zurückliegenden Monaten bestraft. Oder er war vielleicht einfach nicht clever genug. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte seit 2020 einen Einlagenzins von minus 0,5 Prozent erhoben. Geldinstitute, die ihr Geld bei der EZB parken, mussten für jeden Euro 0,5 Cent zahlen. Die Banken holten sich das durch die Einführung der sogenannten Verwahrentgelte von den Kunden wieder. Diese wurden auch von vielen Banken in Sachsen-Anhalt erhoben.